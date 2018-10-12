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12 Октябрь, 2018


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Албин сравнил снос дворового флигеля на Репина с работой варваров V века в Риме

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в: Новости
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В Смольном возмущены действиями по уничтожение флигеля в «Доме Долгоруковых»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о сносе дворового флигеля на улице Репина, 31, находившийся на территории памятника регионального значения «Дом Долгоруковых». Эти работы выполнили в нарушение всех договоренностей с градозащитнками ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» и ФГУБН Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

«Отказ от цивилизованного диалога с градозащитным сообществом Петербурга, попрание достигнутых ранее договоренностей, спешка в реализации «плана на разрушение» — всё это вызывает недоумение и возмущение. Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме. Даже с точки зрения судопроизводства точка в деле ещё не была поставлена, а флигель наш город уже потерял. Остается только сожалеть, что ни один великий город не застрахован от такого вандализма. Выводы обязательно сделаем», — заявил Игорь Албин.

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