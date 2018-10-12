КГИОП расчистил изувеченные неизвестным маскароны на доме Долгорукова

По факту порчи объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело

Специалисты ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» по заданию КГИОП произвели расчистку маскаронов, поврежденных вандалами накануне.

Как сообщили в комитете, накануне, 10 октября, неизвестные залепили неисзвестным раствором маскароны на фасадах памятника федерального значения «Дом, где жили: в кон. XVIII в. архитектор Баженов В.И., в кон. 1810-х-нач. 1820-х гг. – декабрист Долгоруков И.А., в XIX-нач. XX вв. – семьи архитекторов и художников Бенуа и Лансере, художник Серебрякова З.Е.» на пр. Римского-Корсакова, 37».

В тот же день сотрудники КГИОП составили акт и направили в УМВД России по Адмиралтейскому району заявление о преступлении, предусмотренного ст. 243 УК РФ.

Отметим, что эта статья подразумевает штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок — за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.