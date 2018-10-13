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13 Октябрь, 2018


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Вернуть водительские права в России станет труднее

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в: Новости
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Шоферы будут получать корочки обратно только после оплаты всех штрафов без исключения

Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, который вносит изменения в правила возврата водительского удостоверения. Об этом сообщает телеканал RT.

По истечению срока лишения прав водитель обязан уплатить все долги по административным штрафам для возврата своего удостоверения. Эту норму ввели в 2013 году, и она действует до сих пор. При возврате удостоверения после вождения в нетрезвом виде шофер должен также пройти медицинский осмотр.

Существенных нововведений для автомобилистов с практической точки зрения не предвидится. Правила возврата водительских удостоверений в новой редакции вступят в силу через 10 дней.

В сентябре сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, согласно которому для водителей, совершивших выезд на встречную полосу впервые, предусматривается только штраф.

На сегодняшний день суд может как оштрафовать нарушителя, так и лишить его прав на управление транспортным средством.

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