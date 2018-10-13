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13 Октябрь, 2018


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Александр Беглов поздравил Петербург с 300-летием Невского проспекта

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в: Новости
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Исполняющий обязанности губернатора назвал эту магистраль знаковым местом

В субботу, 13 октября, Невскому проспекту, который по праву считают самой центральной магистралью Санкт-Петербурга, исполняется 300 лет. Этим праздником горожан уже поздравил Александр Беглов

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы отметил, что Невский проспект для всех местных жителей является знаковым местом. Беглов также сказал, что Невский проспект – красивейшая улица города, которая хранит память о трагедии блокады.

«Здесь бьет пульс нашего города, здесь центр культурной и общественной жизни. Невский стал свидетелем великой истории России», — цитирует Беглова «78».

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