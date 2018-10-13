Ленинградская область получила престижную премию National Geographic

47-й регион оказался лучшим в номинации «Российский экскурсионный отдых»

Международная премия National Geographic Traveler Awards в 2018 году досталась экскурсионный турам в Ленинградскую область, об этом сообщает «АБН».

Регион занял первое место в номинации «Российский экскурсионный отдых». По итогам голосования, за Ленобласть выступили 39% из всех опрошенных.

2018 год в Ленинградской области стал годом туризма. Губернатор Александр Дрозденко ранее упоминал, что особое внимание в регионе уделялось восстановлению достопримечательностей, к примеру, Гатчины и Старого Выборга.