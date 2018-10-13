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13 Октябрь, 2018


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Александр Беглов не стал покупать ДК имени Горького

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в: Новости
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Рыночная стоимость объекта составляет 651,6 миллиона рублей

Фото: wikimedia.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался от покупки ДК имени Горького, который располагается на проспекте Стачек.

С соответствующим запросом к врио губернатора обратилась группа парламентариев от «Единой России». Они выражали беспокойство о том, что ДК Горького может пойти по пути ДК Газа, который теперь заполнен различными торговыми точками.

В настоящее время ДК Горького принадлежит Ленинградской федерации профсоюзов, которая планирует его продать. Депутаты попросила Беглова рассмотреть возможность приобретения объекта в собственность города, но политик им отказал.

По словам Беглова, рыночная стоимость объекта в 2017 году составляла 651,6 миллиона рублей.

«Учитывая большую стоимость объекта, в связи со сложной экономической ситуацией, недостаточностью в бюджете Санкт-Петербурга средств на приобретение всех ранее заявленных к приобретению исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга объектов недвижимости, приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга Дворца культуры им. А.М. Горького не представляется возможным», — цитирует врио губернатора «78».

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