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13 Октябрь, 2018


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В ночь на воскресенье на КАД введут новые ограничения

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в: Новости
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Участок кольцевой автодороги Санкт-Петербурга придется заблокировать из-за ремонта

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 октября будут проводиться ремонтные работы деформационного шва на Вантовом мосту. Из-за этого движение транспорта по внешнему кольцу на три часа перекроют полностью, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Комплекс работ на Вантовом мосту продолжается уже с 20 августа. Теперь дорожники намерены провести ультразвуковую дефектовку шва, а для этого полотно нужно полностью оставить без нагрузки. Произойдет это с 2:00 до 5:00 в воскресенье.

Транспортный поток перенаправят на съезд с внешнего кольца КАД на проспект Обуховской Обороны в строну станций метро Рыбацкое и Пролетарская.

«Также будет перекрыт заезд на внешнее кольцо КАД с Шлиссельбургского проспекта в сторону Октябрьской набережной», — отметил начальник территориального центра ФКУ Илья Пузыревский.

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