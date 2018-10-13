В ночь на воскресенье на КАД введут новые ограничения

Участок кольцевой автодороги Санкт-Петербурга придется заблокировать из-за ремонта

В Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 октября будут проводиться ремонтные работы деформационного шва на Вантовом мосту. Из-за этого движение транспорта по внешнему кольцу на три часа перекроют полностью, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Комплекс работ на Вантовом мосту продолжается уже с 20 августа. Теперь дорожники намерены провести ультразвуковую дефектовку шва, а для этого полотно нужно полностью оставить без нагрузки. Произойдет это с 2:00 до 5:00 в воскресенье.

Транспортный поток перенаправят на съезд с внешнего кольца КАД на проспект Обуховской Обороны в строну станций метро Рыбацкое и Пролетарская.

«Также будет перекрыт заезд на внешнее кольцо КАД с Шлиссельбургского проспекта в сторону Октябрьской набережной», — отметил начальник территориального центра ФКУ Илья Пузыревский.