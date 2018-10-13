В одной из школ Петербурга зафиксировали кишечную инфекцию

Два мальчика не пришли на уроки из-за болезни и оказались в больнице

В школе №207 Санкт-Петербурга двое братьев заболели кишечной инфекцией. Сейчас детей отвезли в СПБ ГБУЗ «Детская городская клиническая больнице №5 имени Филатова». Об этом рассказали в пресс-служба Роспотребнадзора по Северной столице.

Дети не пришли на занятия в начальной школе в пятницу, 12 октября. Всего на уроки не явились 82 ребенка из 437 учеников этой школы. Произошло это после выявления опасной кишечной инфекции у двоих школьников.

По предварительной информации, остальные отсутствующие в этот день ученики пока не обращались за медицинской помощью. В школе сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Пока очаг инфекции и причины ее возникновения определить не удалось.