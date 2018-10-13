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13 Октябрь, 2018


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В метро Петербурга рассказали, как часто убирают вагоны

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в: Новости
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Где убирают вагоны и какие средства для этого используют, объяснили сотрудники метрополитена Северной столицы

Фото: википедия

Представители петербургского метрополитена на своем официальном канале в Telegram рассказали про уборку вагонов подземки, которая, как оказалось, проходит в несколько этапов.

В вагонах метро Петербурга влажная уборка проводится каждый день. Сперва обрабатываются пол, салон кабины, окна, подоконники, стекла, поручни и двери. Этой деятельностью занимаются в течение 24 часов после завершения работы поезда на линии.

Два раза за семь дней в вагонах проходит санитарная уборка. Внутривагонное оборудование промывают дезинфицирующими растворами. Раз в три месяца проводится комплексная уборка, во время которой состав чистят полностью и продувают.

Сама уборка проводится в депо. Впрочем, существуют инциденты, когда пассажиры пачкают пол едой или краской. В этом случае мусор убирают перед выходом состава из оборотного тупика.

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