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13 Октябрь, 2018


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С начала 2018 года из Петербурга выдворили более 800 мигрантов

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в: Новости
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В региональном управлении ФССП отчитались о проделанной работе

Фото: flickr.com

С января по сентябрь 2018 года из Северной столицы за пределы России успели выдворить 840 мигрантов, который нарушили режим пребывания в стране, рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

По данным правоохранителей, такое количество высланных мигрантов-нарушителей на 36 больше, чем за девять месяцев, но 2017 года.

«Судебные приставы ежедневно доставляют нелегальных мигрантов из Центр временного содержания граждан до пограничного контроля аэропорта Пулково», — цитирует «78» представителей ФССП.

Отмечается, что чаще всего из России мигрантов высылают в страны Азии. С начала года туда принудительно отправились 690 граждан. Также из России за девять месяцев выдворили 30 граждан из стран Африки и 28 украинцев.

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