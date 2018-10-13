С начала 2018 года из Петербурга выдворили более 800 мигрантов

В региональном управлении ФССП отчитались о проделанной работе

С января по сентябрь 2018 года из Северной столицы за пределы России успели выдворить 840 мигрантов, который нарушили режим пребывания в стране, рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

По данным правоохранителей, такое количество высланных мигрантов-нарушителей на 36 больше, чем за девять месяцев, но 2017 года.

«Судебные приставы ежедневно доставляют нелегальных мигрантов из Центр временного содержания граждан до пограничного контроля аэропорта Пулково», — цитирует «78» представителей ФССП.

Отмечается, что чаще всего из России мигрантов высылают в страны Азии. С начала года туда принудительно отправились 690 граждан. Также из России за девять месяцев выдворили 30 граждан из стран Африки и 28 украинцев.