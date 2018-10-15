В Петербурге обстреляли два трамвая

Стрельба во Фрунзенском районе остановила трамвайное движение

Вечером в воскресенье, 14 октября, в Санкт-Петербурге произошла стрельба. По словам очевидцев, выстрели они услышали на Бухарестской улице во Фрунзенском районе города.

Петербуржцы добавили, что стрельба велась из автомобиля, который проезжал мимо двух трамваев. Из какого оружия велся огонь, пока не сообщается.

После случившегося трамваи встали в обе стороны. На корпусе общественного транспорта обнаружили вмятины. Сейчас полиция ведет розыск стрелков.

Данные о пострадавших расходятся. Ряд СМИ пишет, что в результате инцидента никто не пострадал. По информации телеканала «Звезда», ранена была одна из пассажирок, ее госпитализировали.