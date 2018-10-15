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15 Октябрь, 2018


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УФАС заставит строительных чиновников переписать условия 2-х конкурсов по госзакупкам

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в: Новости
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В двух ГКУ Смольного перестарались с оценкой деловой репутации подрядчиков

Антимонопольщики выявили нарушения в действиях чиновников СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» при подготовке документации на госзакупки. Теперь в документы предстоит внести изменения.

«В действующем законодательстве отсутствует обязанность заказчика оценивать деловую репутацию участника в соответствии именно с этим ГОСТом», — пояснили в пресс-службе УФАС по Петербургу. В частности, речь идет о конкурсах по подготовке проектной документации для ремонта Рыбацкого моста через Славянку и  выполнение работ по проектированию приспособления здания под нужды «Историко-литературного музея города Пушкина». Начальная цена обоих контрактов оценивалась в 30 млн рублей.

«Это не первый раз, когда мы фиксируем такое нарушение со стороны заказчиков. Подобные уловки стали появляться в конкурсной документации всё чаще. Позиция ФАС однозначна – показатель оценки деловой репутации в соответствии с конкретным ГОСТом должен быть исключен из конкурсной документации», — подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

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