жк днепропетровская 37 евродвушка

15 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В России с 1 января могут резко вырасти цены на бензин

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Рост акцизов может «потянуть» за собой подорожание бензина

Аудиторы Счетной палаты, проанализировав проект бюджета РФ на 2019-2021 годы, пришли к выводу о возможности резкого роста цен на бензин с 1 января этого года. Это произойдет из-за повышения акцизов на топливо, сообщает ТАСС.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — приводит агентство цитату из документа финансовых контролеров.

При этом снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе — на 0,2% и 0,3% соответственно. Это не сможет дальше помогать контролировать ситуацию.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X