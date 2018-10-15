В России с 1 января могут резко вырасти цены на бензин

Рост акцизов может «потянуть» за собой подорожание бензина

Аудиторы Счетной палаты, проанализировав проект бюджета РФ на 2019-2021 годы, пришли к выводу о возможности резкого роста цен на бензин с 1 января этого года. Это произойдет из-за повышения акцизов на топливо, сообщает ТАСС.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — приводит агентство цитату из документа финансовых контролеров.

При этом снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе — на 0,2% и 0,3% соответственно. Это не сможет дальше помогать контролировать ситуацию.