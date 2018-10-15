Власти Ленобласти утвердили проект планировки ТПУ Кудрово с вестибюлем метро

Теперь основная проблема — как совместить ППТ транспортного узла с проектом планировки съезда на трассу «Кола». Зато метро уже точно придет в Кудрово

Правительство Ленобласти утвердило документацию проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово». Разработчиком проекта выступила Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и области.

Как утверждают в дирекции, проект определяет земельный участок в целях дальнейшего его резервирования под размещение транспортно-пересадочного узла, а также закрепляет на местности основные объекты — сам ТПУ, автовокзал, многоэтажные паркинги, торговый комплекс и вестибюль метро.

«Со сроками строительства метрополитена как основного элемента ТПУ будут скоординированы остальные сроки реализации проекта создания транспортно-пересадочного узла «Кудрово», — рассказали в дирекции. Ранее начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов заявлял, что станция метро в Кудрово должна открыться в 2025 году. После этого, еще через два года здесь завершатся работы по созданию ТПУ, который сможет обслуживать более 20 тысяч пассажиров ежедневно.

Напомним, вопрос о строительстве здесь обсуждается уже несколько лет. В активную фазу разговоры вошли в феврале 2017 года, когда эскиз ТПУ на участке в 8 га представили на Градсовете Ленобласти, где он был раскритикован за отсутствие четкого разделения по стадиям, срокам реализации и по площадям, что влекло бы трудности в презентации проекта инвестору. Кроме того, к ТПУ не было предусмотрено прямого пешеходного доступа — поток к метро от жилых массивов просто перекрывал бы основную для района Центральную улицу. Много вопросов было к проекту у комитета природных ресурсов Ленобласти, от экологического надзора, МЧС и энергетиков, а также управления по транспорту.

В конце июня 2018 года проект вынесли на Градсовет повторно. Но и тут не обошлось без тупика. Оказалось, что в повторной разработке никак не отражено подключение к магистрали Р-21 «Кола», и не утверждены с Росавтодором технические условия подключения к федеральной трассе.

Основная загвоздка лежит на перспективной улице Центральной, которой пока просто нет физически — жители Кудрова выезжают на КАД по внутриквартальным проездам и через Мега Дыбенко. Как оказалось, летом 2018 года в процессе подготовки находились сразу два проекта соседних планировки территории — один, под ТПУ, разрабатывает Дирекция, другой делает сама ИКЕА для перспективного строительства развязки с «Колой».

«Делать два проекта планировки по отдельности, значит, гарантированно получить проблемы стыковки двух документов и в будущем нарваться на трудности с пересекающимся автотрафиком из МЕГИ и жителями Кудрово в перспективе 5-10 лет, — утверждал тогда зампредправительства Михаил Москвин. — Утверждая два смежных ППТ мы не решаем транспортную проблему. Все упираются горлышко на Центральной улице, где поток из ИКЕИ упирается в поток из Кудрово».

В итоге все-таки был утвержден первый ППТ, и теперь уже стыковаться с ним придется ИКЕЕ. Как заявили в Дорожном комитете Ленобласти, ППТ под развязку еще на утверждении — сейчас транспортный блок ведет работу по согласованию двух проектов планировок между собой. Зато место под вестибюль уже «застолбили». К слову, накануне область выбрала и место под депо метрополитена — в лесополосе в нескольких километрах от ТПУ. Почему такое местоположение крайне невыгодно городу и метрополитену подробно объяснял “Стройпульсу» глава Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.