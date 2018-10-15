Главгосэкпертиза дала добро «Газпрому» на стоянку для Полтавы

Для «Полтавы» около парка 300-летия Петербурга появится культурно-исторический центр

Отделение Главгосэкспертизы по Петербурга дало добро «Газпрому» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для первого этапа строительства культурно-исторического центра для экспозиции копии парусника «Полтава». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там напоминают, что 54-пушечный парусный линейный корабль 4 ранга «Полтава», названный так в честь победы русской армии в Полтавской битве, был спущен на воду со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства 15 июня 1712 года. «Полтава» стал первым линейным кораблем Балтийского флота. В строительстве парусника принимал участие Петр I.

«Спустя триста лет ПАО «Газпром» инициировало воссоздание этого судна в натуральную величину. Возрожденная «Полтава» стала основной частью большого современного музейного комплекса, который должен стать научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории Петербурга и России», — отмечают в пресс-службе.

Центр появится на берегу Финского залива у парка 300-летия Петербурга.