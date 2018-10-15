В Ленобласти три дороги могут стать федеральными

Власти 47 региона хотят изменить статус ряда крупных магистралей

Власти Ленобласти намерена передать в собственность Российской Федерации часть региональной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», расположенной в непосредственной близости к крупнейшему нефтеналивному порту Балтийского моря.

В настоящее время документы собирает ГКУ «Ленавтодор». Одним из прорабатываемых вариантов является передача отрезка от Зеленогорска до Приморска. Передать трассу федеральному центру предполагается из-за высокой интенсивности движения большегрузных автомобилей, которая превышает семь тысяч машин в сутки.

Добавим, что областными дорожниками также ведется работа по передаче в федеральную собственность еще двух трасс: «Зуево — Новая Ладога», соединяющей федеральную трассу М-10 «Москва — Санкт-Петербург» с Киришами и трассой Р-21 «Кола», а также — «Лодейное Поле — Вытегра», являющейся частью Архангельского тракта, ведущего к космодрому Плисецк.

В 2018 году на федеральный уровень Ленобласть передала трассу «Магистральная» («Северное полукольцо»). Вместе с «Южным полукольцом», проходящем от Кировска до Большой Ижоры, дорога образует второй кольцевой путь вокруг Санкт-Петербурга.