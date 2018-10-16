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16 Октябрь, 2018


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Концерн Stockmann покидает Россию после продажи «Невского центра»

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в: Новости
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Сумма сделки по ТЦ «Невский центр» в Петербурге составляет 171 миллион евро

Фото: flickr.com

С российского рынка уходит финский концерн Stockmann Group. Свой последний актив – «Невский центр» в Петербурге компания продает чешский PPF Real Estate. Говорится в пресс-релизе финской организации.

Стоимость сделки составила 171 миллион евро. Завершить ее планируют до конца 2018 года. После уплаты всех налогов Stockmann получит прибыль в 139 миллионов евро. После передачи права собственности организации сосредоточится на развитии торговых точек в Финляндии и Балтии.

Ранее ТЦ «Невский центр» хотел приобрести американский фонд Morgan Stanley, но сделка сорвалась из-за санкций США в отношении России.

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