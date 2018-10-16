Концерн Stockmann покидает Россию после продажи «Невского центра»

Сумма сделки по ТЦ «Невский центр» в Петербурге составляет 171 миллион евро

С российского рынка уходит финский концерн Stockmann Group. Свой последний актив – «Невский центр» в Петербурге компания продает чешский PPF Real Estate. Говорится в пресс-релизе финской организации.

Стоимость сделки составила 171 миллион евро. Завершить ее планируют до конца 2018 года. После уплаты всех налогов Stockmann получит прибыль в 139 миллионов евро. После передачи права собственности организации сосредоточится на развитии торговых точек в Финляндии и Балтии.

Ранее ТЦ «Невский центр» хотел приобрести американский фонд Morgan Stanley, но сделка сорвалась из-за санкций США в отношении России.