Екатерининский парк станет бесплатным до апреля 2019 года

Посетить парк без входного билета можно будет с 20 октября

Вход в Екатерининский парк станет бесплатным с 20 октября 2018 года до апреля 2019 года. Такое решение приняли в государственном музее-заповеднике «Царское Село».

Сделать вход в парк бесплатным музей решил из-за хорошей погоды. В минувшие выходные на входе на территорию образовалась огромная очередь. Люди стояли в кассы по часу, но не дожидаясь своей очереди, уходили.

«Музей принял решение установить бесплатный вход в Екатерининский парк раньше запланированного: начиная со следующих выходных до апреля 2019 года», — говорится в сообщении «Царского Села».