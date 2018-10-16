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16 Октябрь, 2018


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Екатерининский парк станет бесплатным до апреля 2019 года

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в: Новости
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Посетить парк без входного билета можно будет с 20 октября

Фото: википедия

Вход в Екатерининский парк станет бесплатным с 20 октября 2018 года до апреля 2019 года. Такое решение приняли в государственном музее-заповеднике «Царское Село».

Сделать вход в парк бесплатным музей решил из-за хорошей погоды. В минувшие выходные на входе на территорию образовалась огромная очередь. Люди стояли в кассы по часу, но не дожидаясь своей очереди, уходили.

«Музей принял решение установить бесплатный вход в Екатерининский парк раньше запланированного: начиная со следующих выходных до апреля 2019 года», — говорится в сообщении «Царского Села».

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