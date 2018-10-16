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16 Октябрь, 2018


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Поврежденные могилы на Серафимовском кладбище пообещали восстановить

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в: Новости
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Захоронениями вернут прежний вид за счет администрации кладбища

Фото: vk.com/spbgrajdanin

Ранее сообщалось, что на мемориальном Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге спиленные деревьях свалились на могилы и повредили несколько надгробий.

Как рассказали представители Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Смольного, все поваленные деревья с территории кладбища уже вывезли, а восстанавливать поврежденные надгробия будут за счет администрации кладбища.

Добавим, что на Серафимовском кладбище захоронены участники войны в Афганистане. По факту обрушения деревьев на могилы проверку проводят представители прокуратуры.

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