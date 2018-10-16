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16 Октябрь, 2018


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Очевидцы: на Пироговской набережной перевернулся автомобиль

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в: Новости
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Петербуржцы рассказали о ДТП в районе Литейного моста

Фото: vk.com/spb_today

Вечером в понедельник, 15 октября, в центре Петербурга перевернулась иномарка. Инцидент произошел возле Литейного моста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, легковой автомобиль завалился на бок неподалеку от здания кафедры химии Военно-медицинской академии. Очевидцы уверяют, что водитель по какой-то причине не справился с управлением и слетел с дороги.

Информации о пострадавших пока нет. На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. По факту случившегося проводится проверка.

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