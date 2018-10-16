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16 Октябрь, 2018


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В метро Петербурга утром на синей ветке произошел коллапс

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в: Новости
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Поезда следовали с увеличенным интервалом в самый час пик

Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 16 октября, раннее утро в метрополитене Петербурга началось с небольшого коллапса, на синей ветке подземки задержались поезда. Об этом рассказали сами пассажиры.

Как написали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Петербург», около 6 утра поезда по синей ветке шли с увеличенным интервалом. Кто-то из пользователей отметил, что дальше станции метро «Пионерская» составы и вовсе не шли.

Сейчас ситуация в метро нормализовалась, движение восстановлено в штатном режиме.

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