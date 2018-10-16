В метро Петербурга утром на синей ветке произошел коллапс

Поезда следовали с увеличенным интервалом в самый час пик

Во вторник, 16 октября, раннее утро в метрополитене Петербурга началось с небольшого коллапса, на синей ветке подземки задержались поезда. Об этом рассказали сами пассажиры.

Как написали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Петербург», около 6 утра поезда по синей ветке шли с увеличенным интервалом. Кто-то из пользователей отметил, что дальше станции метро «Пионерская» составы и вовсе не шли.

Сейчас ситуация в метро нормализовалась, движение восстановлено в штатном режиме.