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16 Октябрь, 2018


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В России грядущая зима может стать самой теплой за 25 лет

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в: Новости
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В Гидрометцентре сделали свой прогноз на основе народных примет

Фото: pixnio.com

Зима 2018-19 годов может стать в России самой теплой за минувшие 25 лет. Впрочем, такой прогноз был сделан на основе народных примет. Отмечается, что на праздник Покрова было солнечно, а значит и зимней стужи быть не должно.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, которая отметила, что подобная теплая погода на Покров последний раз фиксировалась 25 лет назад.

«На смену теплого Покрова 1993 года пришла теплая зима с положительной аномалией температуры воздуха около одного градуса. А вот теплый Покров 1967 года сменился холодной зимой, когда среднемесячная температура была ниже нормы на 3 градуса. Так что не все так однозначно», — сказала специалист.

Следует добавить, что в настоящее время среднесуточная температура в европейской части России пока продолжает превышать норму на 6-7 градусов.

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