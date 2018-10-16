В одной из школ Петербурга выявили превышение норм концентрации паров ртути

Роспотребнадзор проверил школу №339 в Невском районе города

Эксперты Роспотребнадзора выявили превышение норм концентрации паров ртути в помещения и даже на спортивной площадке школы №339 в Невском районе Северной столицы.

Проверка проводилась после поступления информации о загрязнении, о котором надзорное ведомство узнало в понедельник, 15 октября.

Обследование выявило превышение норм паров ртути для атмосферного воздуха на лестнице с первого по четвертый этаж в 1,7 раз, в кабинете №26 до двух раз, на площадке для скейтборда превышение норм зафиксировано в 30 раз.

После проверке началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Доступ учеников и учителей в загрязненные помещения закрыт. Как уточняет РИА Новости, занятия в школе отменять не стали.