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16 Октябрь, 2018


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Бабье лето поможет быстрее завершить ремонт 2-х крупных трасс в Ленобласти

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в: Новости
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На Выборгском и Колтушском шоссе заменят асфальт

Установившееся в последние дни бабье лето позволит дорожникам Ленобласти в ускоренном режиме отремонтировать две крупные транспортные артерии 47 региона.

Так, комплекс работ на Выборгском и Колтушском шоссе предусматривает полную замену асфальта, укрепление обочин, установку новых дорожных знаков и нанесение износостойкой разметки. На Колтушском шоссе подрядчик практически завершил укладку верхнего слоя асфальта на участке от Кольцевой автодороги до Колтушей. На трассе «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе) ремонтная техника работает на отрезке от Сертолово до поворота к деревне Медный завод.

«С учетом ежедневных интенсивных нагрузок на дороги заказчик работ ГКУ «Ленавтодор» дал указание подрядным организациям использовать щебеночно-мастичный асфальт. Материал отличается особой прочностью, большим сроком службы и устойчивостью к образованию колейности», — рассказали в пресс-службе 47 региона.

Напомним, дорога «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе) является дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Она связывает Петербург с Выборгским районом Ленинградской области. Общая протяженность составляет 36 километров, а часть ее проходит по городу Сертолово. Интенсивность движения транспорта достигает до 40 тысяч автомобилей в сутки. Летом ежедневно проезжает до 6 тысяч грузовых автопоездов с массой более восьми тонн. Колтушское шоссе ( трасса «Санкт-Петербург — Колтуши») —  одна из наиболее за руж нных региональных дорог Ленинградской области. Интенсивность движения составляет почти 50 тысяч машин в сутки, часть из которых – большегрузы. Наряду с трассой «Санкт-Петерубрг — Морье» («Дорога жизни»), Колтушское шоссе — основная магистраль, соединяющая Петербург и Всеволожск.

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