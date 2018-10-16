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16 Октябрь, 2018


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СМИ: суд поддержал КИО в намерении выселить АО «Морской вокзал»

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в: Новости
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Долги и пени довели АО «Морской вокзал» до выселения

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону КИО и поддержал решение предыдущей инстанции о выселении ФЩ «Морской вокзал» из зданий вокзального комплекса на Васильевском острове на площади Морской славы, сообщают городские СМИ.

Договор с организацией чиновники заключили еще в 1998 году. Тогда обществу передали в аренду здание межрейсовой базы, три причала и пирс. Однако с 2016 года арендатор перестал вносить платежи, накопил задолженность в размере 16,8 млн руб. долга и пени на 1 млн рублей за просрочку по аренде.

В итоге в феврале этого года КИО расторг договор с компанией. Она решила оспорить это в суде, но проиграла.

Ранее в Смольном  планировали передать комплекс на площади Морской Славы в управление АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург “Морской фасад”» (на 100% владеет город). Площадку обещали отправить на реконструкцию.

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