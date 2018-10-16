Крупная охранная структура приобрела бизнес-центр «Конторская» в Красногвардейском районе

По словам экспертов, на рынке практически не осталось доступного качественного предложения с невысокими ставками

По словам экспертов, на рынке практически не осталось доступного качественного предложения с невысокими ставками

Компания «АН-Секьюрити Северо-Запад» приобрела у ООО «Финансист» офисное здание в Красногвардейском районе Петербурга на Конторской улице, 11. Площадь бизнес-центра «Конторская» составляет 2,4 тыс. кв. м, его «Финансист» построил в 2008 году «под себя». здании пять этажей, на первом из которых располагается встроенный паркинг.

По данным Kartoteka.ru, «АН-Секьюрити Северо-Запад» входит в холдинг «АН-Секьюрити» Евгения Климова, ему же принадлежат еще около десятка аналогичных региональных подразделений.

По оценке экспертов Colliers International , сделки по покупке конечными пользователями (end users) зданий площадью от 2 000 до 8 000 кв. м под собственные нужды получают всё большее распространение в Петербурге. Основным поводом для этого служат, с одной стороны, дефицит на рынке аренды крупных офисных блоков, а с другой – желание компаний вкладывать деньги в собственное имущество.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году многие арендаторы столкнутся с трудностями при поиске крупных офисных блоков – на рынке практически не осталось доступного качественного предложения с невысокими ставками.