На участке трассы «Скандинавая» затруднено движение: виной всему макулатура

Курьезное ДТП произошло на 120 км трассы «Скандинавая»

Необычное ДТП произошло во вторник, 16 октября, утром на км 120 федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой». Там фуру, груженную макулатурой, развернуло на проезжей части. В настоящее время на участке в районе места ДТП движение затруднено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В результате ДТП пострадавших и пробок нет. Однако теперь собственнику фуры предстоит решить вопрос, как убрать с трассы макулатуру.