Милонов предложил назвать одну из улиц в Кировском районе в честь Вадима Тюльпанова

Скандальный депутат Милонов выступил с новой топонимической инициативой

Депутат Госдумы, скандально известный Виталий Миронов предложил врио губернатора Северной столицы Александру Беглову увековечить в городе на Неве память экс-сенатора и главы ЗакСа Вадима Тюльпанова.

Как сообщает «Конкретно. ру» соответствующее обращение уже направлено градоначальнику. По мнению Милонова, в честь покойного ныне госдеятеля логично было бы назвать улицу в Кировском районе, где Тюльпанов начинал свой трудовой путь на политическом поприще.

«Вадим Альбертович Тюльпанов по праву вошел в летопись современной России как государственный и общественный деятель, автор многих законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни наших граждан, в том числе тех, кто отстоял город на Неве в годы Великой Отечественной войны. Многие масштабные социальные проекты были реализованы, благодаря его личному участию и организаторскому таланту», — написал Милонов Беглову.