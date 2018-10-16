Первая государственная амбулатория может начать работу в Буграх весной 2019 года

Строительный концерн «ИПС» и власти 47 регион пытаются ускорить следку по выкупу объекта под амбулаторию в Буграх

Власти Ленобласти готовы выкупить у стройконцерна «ИПС» здание на 300 «квадратов» в Буграх на улице Школьная под размещение первой государственной амбулатории, несмотря на технические ошибки в документации по объекту, сообщает«АСН-инфо». На приобретение объекта из казны 47 региона чиновники готовы потратить 19 млн рублей. Сделку необходимо заключить до конца 2018 года с тем, чтобы запустить амбулаторию уже весной 2019 года.

Как пояснил генеральный директор «ИПС» Виктор Локтионов, пока что исполнение ранее достигнутых договоренностей сторон затягивается. Так в документации по объекту содержатся неточные данные по размерам и границам участка, на котором расположено здание. При этом владелец смежного участка уверен, что его собственность хотят сократить на четыре сотки. На исправление документации необходимо около недели.

«Мы надеемся, что этот вопрос будет улажен к 23 октября, и мы с можем начать процедуру выкупа объекта», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Вместе с тем в аппарате правительства 47 региона не исключают, что процесс затягивается из-за за нежелания компании продавать объект по «невыгодному»44-ФЗ.

При этом до конца года компания «ЮэСДжи Девелопмент» предстоит безвозмездно передать властям 47 региона надел по соседству с амбулаторией под государственную поликлинику.

Проектирование объекта начнется в 2019 году, и, если все пойдет по плану, учреждение заработает через два года.