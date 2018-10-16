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16 Октябрь, 2018


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СК «Нострум» начинает строить водовод в Дюнах за 1,8 млрд рублей

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в: Новости
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Конкурс компания, которую связывают с бизнесменом Константином Голощаповым, выиграла еще год назад. На фоне маячит бизнес-интерес сына экс-губернатора Петербурга

МУП "Кировский водоканал"

Служба Госстройнадзора выдала строительной компании «Нострум» два разрешения на строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных на площадке «Дюны» («Ржавая канава») по адресу: 38 км Приморского шоссе.

Примечательно, что этот неоднократно переносившийся конкурс Водоканала «Нострум» выиграл еще в сентябре 2017 года, весь год шло проектирование и предварительные работы.

Сейчас собственной водопроводной станции в этом районе нет. Холодную воду жители Солнечного, Комарово, Репино и Белоострова получают от удаленной Северной водопроводной станции через многочисленные станции перекачки.

Кроме того, «Нострум» выиграл также право подряда на 2,9 млрд рублей на строительство магистральных водоводов в Курортном районе.

Компанию СМИ связывают с миллиардером Константином Голощаповым. Гендиректором «Нострума» выступает Хасан Бергоев, сама компания принадлежит на равных долях Михаилу Ковалеву и Татьяне Соловьевой.

Любопытно, что господин Ковалев также имеет долю в компании «Центурион», основным владельцем которой (75%) является бизнес-леди Ирая Гильмутдинова. Она, в свою очередь, на равных долях владеет компанией «Инвест-Бугры» с сыном экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко — Алексеем. Эта компания не так давно заявила о намерении инвестировать 2 млрд рублей в индустриальный парк в Буграх.

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