Туман помешал двум самолетам приземлиться в Петербурге

Из Пулково лайнеры отправили дожидаться необходимых погодных условий во Внуково

В среду, 17 октября, на юге Северной столице опустился густой туман, который помешал приземлиться в Пулково как минимум двум самолетам.

Как пишет «Фонтанка», массовых задержка из-за не самой летной погоды нет, но два самолета, которые прибыли в Петербург из Москвы и Екатеринбурга, отправили дожидаться благоприятных погодных условий на запасной аэродром во Внуково.

Борт, прилетевший из Екатеринбурга, теперь пойдет на посадку в Пулково только в 11:40, а должен был в 7:10. Рейс из столицы приземлится в 11:30, а должен был в восемь утра.

Специалисты отмечают, что подобная ситуация из-за наступления холодов может продлиться несколько дней.

Ранее сообщалось, что самолет, отправившийся из Петербурга в Красноярск был вынужден совершить экстренную посадку из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров.