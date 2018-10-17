Минстрой «потерял» 6,3 млн введенных «квадратов» жилья

Руководство Минстроя запуталось в цифрах по ключевым показателям отрасли: подтвердились подозрения спикера Совета Федерации РФ

Накануне два ведущих чиновника Минстроя РФ отчитались о таком ключевом показатели для строительной отрасли, как ввод жилья по итогам 9 месяцев 2018 года. Примечательно, что цифры не совпали, оправдав таким образом недавние обвинения в адрес ведомства главы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Напомним, в конце сентября экс-губернатор Петербурга госпожа Матвиенко обвинила Минстрой в абсолютном незнании статистики и предложила реформировать ведомство.

«Честно говоря, никакое это не министерство строительства, а какое-то министерство недостоверной статистики. Всегда бравурные отчеты, всегда у них миллионы растущего жилья… Не чувствуется, что у нас есть орган исполнительной власти, который управляет процессами, законами и сам что-то реально делает», — цитировали федеральные СМИ спикера Совета Федерации.

Так, как сообщил 16 октября глава Минстроя Владимир Якушев, по итогам 9 месяцев этого года было введено в эксплуатацию 45,5 миллионов квадратных метров жилья.

«Из них 22,5 миллиона квадратных метров — это то, что мы имеем по индивидуальному жилищному строительству», — заявил министр, уточнив, что ввод жилья снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тот же день в интервью «Ведомостям» подчиненный господина Якушева и его заместитель Никита Стасишин отрапортовал о сдаче с начала года по 1 октября 39,2 млн кв. м жилья.

«Снижение всего на 1,1%. Но вот ввод многоквартирных домов снизился на рекордные 17,6% до 19,2 млн кв. м. Соответственно, выросла доля индивидуального домостроения – на 22,1%: введено 20 млн кв. м.», — цитирует его газета.

Таким образом, чиновники «потеряли» по общему показателю по вводу 6,3 млн «квадратов», а по индивидуальному домостроению – 2, 5 млн кв. метров. Очевидно, не сходится информация и по объем падения в отрасли.