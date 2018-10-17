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17 Октябрь, 2018


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Суд заставил бизнесменов отремонтировать поврежденные фасады здания-памятника и вернуть оригинальные окна

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в: Новости
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Две коммерческие структуры похозяйничали на объектах культурного наследия на многотысячные штрафы

Особняк владельца. Кожевенный завод
Фото: КГИОП

Арбитраж Петербурга и области согласился с требованиями КГИОП и обязал две компании выполнить работы по восстановлению памятника «Особняк владельца»,  входящего в состав объекта культурного наследия «Кожевенный завод им. А.А. Парамонова» на Кожевенной линии, д. 1-3, лит. Р.

Как выяснили специалисты комитета, компании «Бриг» (занимает 7 помещений) и «Санкт-Петербург-Инвест» (11 помещений) содержали фасады памятника в неудовлетворительном состоянии. Штукатурный слой был поврежден, пошли трещины. Произведена незаконная замена окон на современные металлопластиковые с изменением расстекловки. На первом этаже выполнены работы по расширению оконных проемов и устройству дверного проема, сооружено приставное металлическое крыльцо. Натуральный камень облицовки цоколя деструктирован.

В апреле 2018 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга установил вину ООО «БРИГ» и ООО «Санкт-Петербург-Инвест» в нарушении требований сохранения, использования и государственной охраны памятника, и постановил назначить пользователям административное наказание в виде штрафов 100 000 и 70 000 рублей соответственно.

Теперь «Бриг» должен восстановить фасады здания, а «Санкт-Петербург-Инвест» — демонтировать поводку, решетки на окнах и восстановить расстекловку.

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