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17 Октябрь, 2018


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В ЗакСе предложили усложнить в России перевод жилых помещений в нежилые

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в: Новости
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Собственникам бывших жилых помещений придется пояснять, зачем объекты переводятся в нежилые

Депутаты городского парламента на заседании в среду, 17 октября, утвердили поправки в федеральное жилищное законодательство, которые усложняют перевод квартир в нежилые помещения.  Автором корректировок выступил парламентарий Денис Четырбок.

Теперь на такие действия на общем собрании собственников требуется кворум в 2/3 жильцов для дома с одним подъездом, либо 50% жильцов для дома с несколькими подъездами, но не менее 2/3 жильцов подъезда, в котором расположено переводимое помещение.

Кроме того, в протоколе собрания владелец объекта должен будет четко зафиксировать, под какие конкретно цели осуществляется перевод: кафе, аптека, магазин и т.д.

 

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