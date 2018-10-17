В ЗакСе предложили усложнить в России перевод жилых помещений в нежилые

Собственникам бывших жилых помещений придется пояснять, зачем объекты переводятся в нежилые

Депутаты городского парламента на заседании в среду, 17 октября, утвердили поправки в федеральное жилищное законодательство, которые усложняют перевод квартир в нежилые помещения. Автором корректировок выступил парламентарий Денис Четырбок.

Теперь на такие действия на общем собрании собственников требуется кворум в 2/3 жильцов для дома с одним подъездом, либо 50% жильцов для дома с несколькими подъездами, но не менее 2/3 жильцов подъезда, в котором расположено переводимое помещение.

Кроме того, в протоколе собрания владелец объекта должен будет четко зафиксировать, под какие конкретно цели осуществляется перевод: кафе, аптека, магазин и т.д.