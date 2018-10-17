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17 Октябрь, 2018


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Setl City начинает строить жилье у метро «Ломоносовская» — на месте завода «Вена»

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в: Новости
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Четыре высотки рядом с парком Бабушкина застройщик возведет к 2021 году

ЖК "Золотая долина"Компания Setl City Максима Шубарева начала строить жилой комплекс комфорт класса в 600 метрах от станции метро «Ломоносовская», неподалеку от набережной Невы, возле парка им. Бабушкина. Проект назовут «Стрижи на Невском» — это будут четыре здания от 10 до 24 этажей общей жилой площадью около 110 тыс. кв. м (3144 квартиры). Также здесь разместятся 4 парковки на 1279 машин и детский сад на 250 малышей. Плановый срок сдачи комплекса – второй квартал 2021 года.

Навесной вентилируемый фасад ЖК облицуют керамогранитом бежевых, серых и красных оттенков, а нижние этажи – частично лицевым кирпичом. Для лоджий выбрано витражное остекление с солнцезащитным покрытием.

Напомним, речь идет о проекте редевелопмента территории пивного завода «Вена» и завода «Трубосталь». Компания приобрела площадку в 5,7 га между Фарфоровской ул., ул. Бабушкина и ул. Седова весной 2018 года у АО «Пивоваренная компания «Балтика». В 2011 году производственные мощности были выведены на Парнас, а на участке остались офисные помещения службы продаж «Балтики». Эксперты оценивали стоимость сделки в 2 млрд рублей, инвестиции в строительство — в 5 млрд.

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