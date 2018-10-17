Мнение: в Петербурге нужно менять не менее 4 тыс. лифтов ежегодно

Замена всего лифтового хозяйства потребует не менее 27 млрд рублей

По нормам Технического регламента Таможенного союза, к февралю 2020 года в России не должно остаться в действии лифтов с выработанным нормативным сроком эксплуатации (25 лет). Чтобы выйти на эти цифры, в Петербурге нужно проводить замену 3000-4000 лифтов каждый год, считает генеральный директор ООО «МЛМ Нева трейд» и региональный представитель Национального Лифтового Союза по СЗФО Игорь Янукович.

По его словам, в последние несколько лет в Петербурге в среднем заменяли 1400-1500 лифтов в год, при этом 1000 — 1 200 лифтов ежегодно встают в очередь на замену. «На полное замещение всех устаревших лифтов в Санкт-Петербурге потребуется 25-27 млрд рублей исходя из средней цены одного лифта в 2018 году», — оценивает затраты эксперт.

На 2014 г. пришелся пик обновления лифтов в Санкт-Петербурге – тогда были отремонтированы или заменены 2015 подъемников. Согласно краткосрочной адресной программе, в 2018 г. будет заменен 791 лифт, в 2019 г. – 920 лифтов, в 2020 г. – 1030 лифтов. В 2018 году Фонд капитального ремонта направил на замену лифтов более 2,2 млрд. руб., что составляет 21% от общего объема средств Фонда.

Вместе с тем, как рассказывал «Стройпульсу» замглавы Жилищного комитета Алексей Бородуля, истечение нормативного 25-летнего срока не означает, что оборудование требует немедленной замены.

«Согласно тому же регламенту, лифт необходимо обследовать и определить возможность его дальнейшей эксплуатации. Обследование проводит лицензированная организация. И если подъемник удовлетворяет требованиям регламента ТС, эксперты могут продлить срок его службы на один-три года. Причем таким же образом замена лифта может быть отложена несколько раз подряд, — рассказывал чиновник. — То есть если лифт в исправном техническом состоянии, если мы понимаем, что угрозы жизни людей он не несет и в состоянии отработать еще какое-то время, то срок эксплуатации продлевается и оборудование продолжает служить. Это же очевидно. Ведь лифты работают в разных условиях: в 20-этажном доме – одни условия, в 6-этажном – другие. Понятно, что в невысоком доме лифт может работать дольше».