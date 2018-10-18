В метро объяснили, зачем нужны двери вдоль платформ

Двери на путевых стенах скрывают от пассажиров петербургской подземки провода

Представители городского метрополитена рассказали, зачем в подземки нужны двери на путевых стенах вдоль платформ.

«Многие думают, что за этими дверями хранятся запасы тушёнки на случай войны. На самом деле за ними спрятаны провода, которые идут по тоннелям», — отметили в метро.

Уточняется, что провода на станции проходят за архитектурной отделкой путевых стен. Дверь сделаны для того, чтобы в случае повреждения какого-либо кабеля, его можно было оперативно заменить и восстановить работоспособность.