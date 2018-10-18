Мышьяк в водах реки Новой в Петербурге на нашли

Информация о содержании химикатов в реке Новой не подтвердилась, отметили в Смольном

Комитет по природопользованию Смольного отчитался о проведенных сотрудниками университета ИТМО исследования поверхности природных вод реки Новой, в которой, как ранее сообщали СМИ, содержится мышьяк.

Эксперты выяснили, что превышения допустимых значений содержания мышьяка в водоеме нет. Тушки погибших птиц специалисты не исследовали. Установлением источников загрязнения Новой не занимались, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Летом 2018 года были обследованы донные отложения реки. Тогда было установлено, что они не оказывают прямого влияние на неприятных запах, на который жаловались петербуржцы. Горожане также неоднократно жаловались на массовую гибель в этом водоеме птиц.