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18 Октябрь, 2018


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Петербург заработал на парковках с начала года 48 млн рублей

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в: Новости
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Городские парковки по-прежнему простаивают полупустыми

фото: википедия

С начала года по октябрь городской бюджет заработал на платных парковках 48 млн рублей. Однако объекты по прежнему заполнены только на 52%, сообщил на заседании коллегии КРТИ директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Владислав Бакулин.

Как отмечает «Фонтанка», в частности, 2 млн рублей удалось заработать на оформлении месячных и годовых абонементов; еще 2,4 млн рублей принесли разрешения на парковку для местных жителей и 43,7 млн рублей —почасовая оплата.

Как заверил чиновник, горожане стали чаще вносить деньги за парковку. Число «плательщиков» выросло на 30%, всего же на начало сентября было составлено 139 тыс. проектов постановлений об административном правонарушении.

Однако штрафы по-прежнему не оплачены на сумму в 1,78 миллиарда рублей.

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