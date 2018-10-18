жк днепропетровская 37 евродвушка

18 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Бизнесмены предлагают сделать въезд в Москву платным

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Инициаторы уверены, что платный въезд в столицу благотворно скажется на загруженности дорог

Фото: pixabay.com

В мэрию Москвы обратились представители Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», который предлагают снизить загруженность дорог столицы с помощью платного въезда в город, сообщает РИА Новости.

Стоимость проезда предлагают устанавливать в зависимости от городской зоны. Срок действия оплаты необходимо установить на отметке в 24 часа, считают бизнесмены.

«Представляется целесообразным установить следующую ценовую политику: въезд в пределы МКАД – 50 рублей, Третьего транспортного кольца – 100 рублей, Садового кольца – 200 рублей, Бульварного кольца – 300 рублей», — говорится в письме ассоциации.

Получается, что любой москвич, который выезжает за город, должен будет по возвращении заплатить за въезд в зону собственного проживания. Правила касаются только личного транспорта.

Следует добавить, что свой проект бизнесмены планирует развивать и дальше. Ассоциация предлагает ввести аналогичные правила для всех городов России, с населением более 5 миллионов человек. Под эту категорию попадает и Санкт-Петербург.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X