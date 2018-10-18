Бизнесмены предлагают сделать въезд в Москву платным

Инициаторы уверены, что платный въезд в столицу благотворно скажется на загруженности дорог

В мэрию Москвы обратились представители Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», который предлагают снизить загруженность дорог столицы с помощью платного въезда в город, сообщает РИА Новости.

Стоимость проезда предлагают устанавливать в зависимости от городской зоны. Срок действия оплаты необходимо установить на отметке в 24 часа, считают бизнесмены.

«Представляется целесообразным установить следующую ценовую политику: въезд в пределы МКАД – 50 рублей, Третьего транспортного кольца – 100 рублей, Садового кольца – 200 рублей, Бульварного кольца – 300 рублей», — говорится в письме ассоциации.

Получается, что любой москвич, который выезжает за город, должен будет по возвращении заплатить за въезд в зону собственного проживания. Правила касаются только личного транспорта.

Следует добавить, что свой проект бизнесмены планирует развивать и дальше. Ассоциация предлагает ввести аналогичные правила для всех городов России, с населением более 5 миллионов человек. Под эту категорию попадает и Санкт-Петербург.