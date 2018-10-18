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18 Октябрь, 2018


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Смольный: на станциях Фрунзенского радиуса ради экономии откажутся от декора

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в: Новости
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Новые станции Фрунзенского радиуса готовы на 90%, но строительство идет напряженно

Ради экономии и сдачи в срок новых станций Фрунзенского радиуса, на них откажутся от декора. Так, например, вместо витража на станции «Шушары» появится остекление. И, хотя в настоящее время, объекты готовы на 90%, их возведение завершается в напряженном графике.

Об этом сообщает ПД со ссылкой на заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаила Королева. По его словам, сейчас на стройплощадках ирудится около 700 человек, при этом  город выполнил все свои финансовые обязательства перед подрядчиком. В «Метрострое» добавляют, что путевые работы выполнены полностью. Осталась отделка и монтаж оборудования.

Ввести станции в эксплуатацию обещают до конца года.

 

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