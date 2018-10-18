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18 Октябрь, 2018


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«Водоканал»: в систему канализации попали сточные воды с запахом пропана и карбида

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в: Новости
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В «Водоканале» объяснили, почему в некоторых районах города вода неприятно пахнет

Вода из водопроводаВ ГУП «Водоканале» прокомментировали жалобы петербуржцев на неприятный запах воды в районе станции метро «Академическая».В организации пояснили, что в систему канализации был произведен сброс сточных вод с сильным запахом пропана и карбида, сообщает ПД.

«Впрочем, контроль воздуха в тоннельных коллекторах не зафиксировал превышений предельно допустимых концентраций вредных газов. На данный момент химический запах в городе не ощущается», — добавили в ГУП «Водоканале».

По результатам анализа проб, а также проведенных обследований систем транспортировки стоков предприятие продолжит работу по поиску и дальнейшему предотвращению несанкционированных сбросов в централизованную систему канализации.

 

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