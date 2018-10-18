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18 Октябрь, 2018


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В Петербурге новый температурный рекорд: самый теплый день в октябре за 100 лет

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в: Новости
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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал новый температурный рекорд

В четверг, 18 октября, в Северной столице зафиксирован очередной температурный рекорд. Сто лет назад в этот день температура воздуха составляла + 15,2 градуса. А в четверг столбик поднялся до +16,8 градуса. Это является рекордом за последние 100 лет, написал в социальной сети Facebook главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Всю неделю в городе на Неве стояло бабье лето, но скоро горожан ждет похолодание. Уже в понедельник возможен первый снег.

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