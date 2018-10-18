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18 Октябрь, 2018


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В ЖК «Солнечный город» появится новый временный выезд

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в: Новости
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Новоселам ЖК «Солнечный город» станет проще доехать до городских магистралей

Компания Setl City рассматривает возможности обустройства временной дороги, которая соединит ЖК «Солнечный город» с улицей Свердлова. Транспортный объект станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171. Новая дорога свяжет микрорайон с проспектом Буденного и обеспечит выезд на Санкт-Петербургское шоссе и КАД, что значительно улучшит транспортную доступность жилого комплекса, сообщает пресс-служба застройщика.

«Благодаря двухполосной дороге протяженностью около 800 метров жители «Солнечного города» смогут быстро добраться до крупных городских магистралей, а также попасть в пригороды. Дорогу планируют построить до конца текущего года», — отмечают там.

В настоящее время в составе ЖК «Солнечный город» уже введены в эксплуатацию четыре дома, общеобразовательная школа на 1 тысячу 375 детей с двумя бассейнами и два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый.

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