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19 Октябрь, 2018


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Суд отказал ректору Горного университета в иске после статьи о сделках с недвижимостью

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в: Новости
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Владимир Литвиненко требовал 65 миллионов рублей, но суд освободил журналистов от выплат

Фото: pixabay.com

Городской суд Санкт-Петербурга почти полностью отказал ректору Горного университета Владимиру Литвиненко в иске о защите чести за статью о сделках с недвижимостью на Васильевском острове. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на материалы суд.

В четверг, 18 октября, суд рассматривал апелляционные жалобы ответчиков на решение райсуда Васильевского района, который ранее частично удовлетворил иск Литвиненко к организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл-Р», обществу «ДП Бизнес Пресс» и журналистам «Делового Петербурга», взыскав с них 10 миллионов рублей.

Теперь решение отменено. Судью Горсуда заинтересовало, почему Литвиненко не воспользовался правом на ответ и удивила сумму компенсации (65 миллионов рублей). Теперь суд признал порочащим размещение фотографии ректора Горсуда в разделе «Главный коррупционный кейс 2016 года» и взыскал с организации 1 миллионов рублей. В остальных требования Литвиненко было отказано.

Решение уже вступило в силу, но у сторон вновь есть возможность его обжаловать в кассационном порядке, но перечень оснований, на которые можно ссылаться, оказался очень мал, отметила «Фонтанка».

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