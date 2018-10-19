В Петербурге появилось «умное» освещение

Пилотный проект «умного» освещения запустили «Ленсвет» и «ЭР-Телеком Холдинг»

Национальный оператор информационно-коммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» и СПб ГУП «Ленсвет» запустил в Петербурге пилотный проект «умного» городского освещения, пишет «Коммерсант».

Для внедрения новой системы выбрали проезд по улице Кораблестроителей на Васильевском острове. Там классические светильники заменили на светодиодные с возможностью дистанционного управления. Установленные в них контроллеры позволяют измерять параметры электросети и регулировать освещение.

Разработчики отметили, что такой вид освещения позволит экономить ресурсы и увеличить световой комфорт для водителей и пешеходов, повысив безопасности.

Добавим, что на сегодняшний день подобные проекты уже успешно реализуются в Иваново, Перми и Москве.