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19 Октябрь, 2018


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В Петербурге появилось «умное» освещение

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в: Новости
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Пилотный проект «умного» освещения запустили «Ленсвет» и «ЭР-Телеком Холдинг»

Фото: pixabay.com

Национальный оператор информационно-коммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» и СПб ГУП «Ленсвет» запустил в Петербурге пилотный проект «умного» городского освещения, пишет «Коммерсант».

Для внедрения новой системы выбрали проезд по улице Кораблестроителей на Васильевском острове. Там классические светильники заменили на светодиодные с возможностью дистанционного управления. Установленные в них контроллеры позволяют измерять параметры электросети и регулировать освещение.

Разработчики отметили, что такой вид освещения позволит экономить ресурсы и увеличить световой комфорт для водителей и пешеходов, повысив безопасности.

Добавим, что на сегодняшний день подобные проекты уже успешно реализуются в Иваново, Перми и Москве.

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