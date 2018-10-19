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19 Октябрь, 2018


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В Петербурге ограничат вход на станцию «Площадь Восстания»

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в: Новости
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Петербургским пассажирам будет сложнее попасть в подземку в течение 11 дней

Фото: википедия

В пятницу, 19 октября, в петербургском метро начинают действовать новые ограничения. Вход на станцию «Площадь Восстания» будет ограничен в течение 11 дней, пишет «Петербургский дневник».

Ограничения вводятся до 29 октября включительно. В эти дни вход на станцию будет ограничен по будням с 17:00 до 19:30.

Следует добавить, что второй вестибюль, из которого пассажиры выходят на Московский вокзал, и станция метро «Маяковская» будут работать в обычном режиме.

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