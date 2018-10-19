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19 Октябрь, 2018


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УФАС остановил конкурс на разработку городского бренда для Петербурга

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в: Новости
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Тендер комитета по туризму Смольного решили проверить антимонопольщики

Фото: википедия

Представители Управление Федеральной антимонопольной службы остановили конкурс на создание бренда для Северной столицы. Причиной приостановки тендера стала жалоба от Ассоциации коммуникационных агентств России, пишет «Российская газета».

Напомним, конкурс был объявлен комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. За мета-бренд город готов заплатить порядка 8 миллионов рублей.

Из текса жалобы следует, что в конкурсной документации прописано – исполнитель заказа должен проанализировать нормативно-правовую базу в области охраны товарных знаков, а также изучить федеральное и региональное законодательство по этому вопросу.

В Ассоциации обратили внимание, что разработкой бренда будут заниматься рекламные и коммуникационные агентства и у них нет никаких компетенций для изучения подобных законов.

Создатели жалобы подчеркивают, что создание бренда прописывается лишь под двум моделям, а на существующем рынке их множество. Теперь в Ассоциации считают, что заявка ограничивает конкуренцию и создана только для одного участника.

Рассматривать жалобу будут 23 октября. Пока конкурс приостановлен.

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