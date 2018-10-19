Около Александро-Невской лавры могут построить 150 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости

Участок под предприятием «Невская Мельница» выставлен на продажу за 900 млн рублей

ГК «Авентин» подготовила коммерческое предложение о продаже участка площадью 35 тысяч «квадратов» на месте мукомольного комплекса «Невская Мельница» на углу набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны. Надел, находящийся на территории серого пояса вблизи Александро-Невской лавры в так называемом Французском ковше, оценивается в 900 млн рублей, сообщает ДП.

Ранее еще при экс-губернаторе Георгии Полтавченко этот участок был включен в утверждённый городом перечень пилотных зон для редевелопмента. А само производство планировали перебазировать на север города, но планы так и не удалось воплотить в жизнь. Из-за чего, видимо, и было принято решение о продаже актива.

На наделе расположены элеватор, кладовые, мельницы, насосная станция и административное здание площадью 29,1 тысяч «квадратов», ангары и склады.

По оценкам ГК «Авентин», здесь возможно возведение 150 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости.