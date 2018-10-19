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19 Октябрь, 2018


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Fort Group рассказал, как изменится фудкорт Сити Молла после реконцепции

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в: Новости
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Увеличение площади втрое, полтора десятка национальных кухонь, небольшие рестораны — все это в обновленном «Сити Молле»

Сити МоллОператор ТЦ «Сити Молл» Fort Group намерен радикально изменить концепцию общепита в торговом центре. Так, количество посадочных мест вырастет с 300 до 1000 после переезда фудкорта с 3-го на 4 этаж, рассказал глава холдинга Максим Левченко.

«Я давно обратил внимание, что в пиковое время на нем в буквальном смысле не развернуться из-за тесноты, люди стоят с подносами, ожидая, куда бы приткнутся. А это триста посадочных мест и при существующей локации резервов для увеличения площади нет, — рассказал в своем блоге топ-менеджер. — Поэтому мы приняли радикальное решение — перенести фуд-корт в «Сити Молле» на четвёртый этаж, на котором под эти цели нашлись ценные три с половиной тысячи «квадратов». На верхнем этаже смогут вольготно расположиться двадцать заведений, там будет тысяча (1000!) посадочных мест, часть из них с видом на парк и на город».

По его словам, «традиционный» фаст-фуд займет только половину фудкорта на 4-м этаже, это будут стандартные 10 операторов, посадочная зона займет 600 мест. Отдельную зону на 400 мест займет пространство национальных кухонь и мини-ресторанов. Это будет 15 разных кухонь, включая острова с вином, кофе и эклерами. «По сути, мы планируем построить гигантский ресторан, в котором будет много разных маленьких ресторанчиков с собственной кухней и баром площадью от 30 до 70 метров с общей посадочной зоной. Помимо пользы и впечатляющем выборе разных вариантов для потребителя, это ещё и возможности для некрупных проектов (не люблю слова «стартап» или «малый бизнес», от них веет казенной статистикой) и интересных идей выйти к массовому потребителю, широкой аудитории», — говорит Левченко.

Для создания оригинальных планировочных решений и дизайна гастрономического пространства под названием “City Food” холдинг привлек студию Бориса Львовского, которая специализируется на ресторанных интерьерах. Открытие «City Food» планируется в марте 2019-го.

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